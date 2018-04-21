«Учитель року-2018»: 100 вчителів змагатимуться за звання кращого

В Україні стартував заключний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018».

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, 21 квітня в Рівненській, Волинській, Івано-Франківській і Запорізькій областях стартував ІІІ (заключний) етап конкурсу, у ньому змагатимуться 100 вчителів, які здобули перемогу в обласному турі конкурсу.

«Конкурс «Учитель року» покликаний виявити учителів-новаторів, здатних випереджати час і закладати нові моделі мислення. Такі педагоги конструюють траєкторію майбутнього нашої країни, формуючи в учнів і учениць ціннісні орієнтири, їхнє ставлення до життя і різних його виявів», – заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Конкурсні випробування проходять у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика» і «Фізична культура» – у кожній змагаються по 25 учасників. Їм запропонують тести з фахової майстерності, методичний практикум і практичну роботу.

Далі у кожній номінації визначать 12 лідерів, які продовжать змагання у фіналі. Вони братимуть участь у конкурсних завданнях «Урок» і «Навчальний проект».

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17 квітня в Україні розпочали прийом заявок для участі у національній премії для вчителів «Global Teacher Prize Ukraine». Мета премії – визначити кращих вчителів, які впливають своїми соціальними проектами на життя дітей. Номінувати вчителя можуть як учні, батьки дітей, колектив освітнього закладу, так і самі вчителі.

Global Teacher Prize – «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів.