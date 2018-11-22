Депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада ухвалила законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який входить до так званого «бюджетного пакету». Документ на засіданні 22 листопада підтримали 243 депутати за мінімально необхідних 226.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він регулює низку питань держбюджету України на 2019 рік, зокрема зарахування частини рентної плати до місцевих бюджетів, державні гарантії медичного обслуговування населення, перелік пільг і субсидій населенню, фінансове забезпечення діяльності судів.

Раніше Верховна Рада вирішила продовжити вечірнє засідання 22 листопада до завершення розгляду питань про державний бюджет України на 2019 рік.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що парламент може встигнути ухвалити державний бюджет до 21-22 години.

У першому читанні Верховна Рада підтримала проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи на 2019 рік передбачені в сумі 1 026 131 800 000 гривень, а видатки – 1 112 130 000 000 гривень. Граничний обсяг дефіциту визначений у сумі 89 989 300 000 гривень.