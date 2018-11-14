Уряд затвердив проект держбюджету для другого читання у Раді

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 листопада.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав народних депутатів провести друге читання проекту держбюджету й ухвалити його вже наступного пленарного тижня (20-23 листопада).

«Важливо, аби бюджет був ухвалений до 1 грудня. Так ми отримаємо доступ до ресурсів МВФ, ЄС, Світового банку, щоб забезпечити стабільність та обслуговування боргу. Всі пріоритети збережено. Так, близько 210 мільярдів виділяється на фінансування армії, підвищення зарплат безпековому блоку. Мінімальна зарплата тут сягне 10 тисяч гривень. Зберігаємо фінансування програм по медицині, освіті. Підвищимо зарплати науково-педагогічним працівникам. Продовжимо програми дорожнього будівництва. Виділяємо 55 мільярдів гривень. Зберігаємо децентралізацію, місцеві бюджети отримають плюс 41 млрд грн», – цитує Гройсмана прес-служба уряду.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада. І того ж дня парламентарії розглянуть зміни до Податкового і Бюджетного кодексів у другому читанні.

У першому читанні парламент ухвалив проект держбюджету 18 жовтня.

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