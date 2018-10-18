На ремонт і будівництво доріг у проекті бюджету заклали 55 мільярдів гривень – уряд

Кабінет міністрів України повідомляє, що в проекті державного бюджету на 2019 рік на ремонт і будівництво доріг виділили 55,1 мільярда гривень. Це на 7,4 мільярда більше ніж цього року, йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

«Розвиток дорожньої інфраструктури стабільно залишається одним із пріоритетів бюджетного фінансування. Що дає свої результати: в 2016 році було відновлено 900 кілометрів доріг, в 2017 році понад 2100 кілометрів – це найбільша кількість доріг, яка відремонтована протягом одного року. Цього року заплановано якісно відремонтувати до чотирьох тисяч кілометрів автошляхів», – йдеться в повідомленні.

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18 жовтня Верховна Рада має почати розгляд проекту держбюджету.

Кабінет міністрів затвердив проект бюджету 2019 року 14 вересня і передав його на розгляд до Верховної Ради. Зокрема, у Кабінеті міністрів прогнозують, що ВВП наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.