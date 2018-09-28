Київська влада планує оновити «втомлений Хрещатик»

Влада Києва має намір оновити головну вулицю столиці України – Хрещатик. Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, ремонт проведуть наступного року.

«Справді, Хрещатик сьогодні перебуває у «втомленому» стані. Але, ми з вами зустрінемося на ньому влітку наступного року, і ви поділитеся своїми враженнями від оновленої центральної вулиці столиці», – сказав мер Києва Віталій Кличко у спецпроекті «Персона ґрата» в ефірі «Українського радіо».

За його словами, Хрещатик досі не оновлювали, бо ремонтували основні магістралі міста.

Мер додав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг і проїздів. За його словами, як мінімум 300 кілометрів заплановано оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 кілометрів доріг.