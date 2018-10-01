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01 Жовтень 2018, Київ 15:56
Новини | Політика

Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне проект держбюджету на 2019 рік до 20 жовтня

Парубій зазначив, що бюджет розглянуть у встановлений законом термін

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Верховна Рада України планує розглянути проект закону про державний бюджет на 2019 рік до 20 жовтня, заявив на погоджувальній раді парламентських фракцій 1 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій.

«Згідно з Бюджетним кодексом, перше читання має відбутися до 20 жовтня», – підкреслив спікер.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проект бюджету 2019 року і передав його на розгляд до Верховної Ради.

21 вересня Верховна Рада взягала законопроект до розгляду. В той же день уряд представив проект бюджету в парламенті.

Зокрема, в Кабінеті міністрів прогнозують, що ВВП наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.

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