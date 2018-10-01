Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне проект держбюджету на 2019 рік до 20 жовтня

Верховна Рада України планує розглянути проект закону про державний бюджет на 2019 рік до 20 жовтня, заявив на погоджувальній раді парламентських фракцій 1 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій.

«Згідно з Бюджетним кодексом, перше читання має відбутися до 20 жовтня», – підкреслив спікер.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проект бюджету 2019 року і передав його на розгляд до Верховної Ради.

21 вересня Верховна Рада взягала законопроект до розгляду. В той же день уряд представив проект бюджету в парламенті.

Зокрема, в Кабінеті міністрів прогнозують, що ВВП наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.