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18 Жовтень 2018, Київ 14:41
Новини | Суспільство

Рада ухвалила бюджет 2019 року в першому читанні

Будівля парламенту України

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Верховна Рада проголосувала за прийняття закону про бюджет України на 2019 рік в першому читанні.

«За» висловилися 242 народні депутати, проти – 19.

Парламент також передав Кабінету міністрів свої пропозиції до бюджету до другого читання.

Кабінет міністрів затвердив проект 14 вересня. 15 вересня його отримала Верховна Рада. В документі уряд, наприклад, пропонує виділити 55,1 мільярда гривень на будівництво доріг.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляв, що оборонний сектор отримає 200 мільярдів гривень фінансування.

Також у Кабінеті міністрів прогнозують, що ВВП наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.

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