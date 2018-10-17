Супрун розповіла, скільки не вистачає в бюджеті на закупівлі ліків

Міністерство охорони здоров’я має 5,9 мільярдів гривень на закупівлі ліків і медичних виробів, тоді як потреба у фінансуванні складає 13,8 мільярдів. На це звернула увагу виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на засіданні Кабінету міністрів.

За її словами, бюджетні кошти мають розподілятись за принципом найбільшого фінансування для найменш забезпечених програм.

«В середньому 52% відсотки кожної програми профінансовано, але це в середньому. Є декотрі програми, які профінансовано стовідсотково, а інші – лише на 25%. Збалансування рівня забезпечення ліками і медичними виробами пацієнтів потребують програми тривалого довговартісного лікування, як для онкохворих», – сказала вона.

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Супрун додала, що МОЗ планує перерозподілити кошти, заощаджені завдяки закупівлям через міжнародні організації, а також ті, які залишилися невикористаними в місцевих бюджетах.

У вересні 2018 року заступниця голови МОЗ Ольга Стефанишина заявила, що лише в трьох областях України інформацію про наявність закуплених за бюджетні кошти ліків публікують належним чином.