Понад 18 мільйонів українців обрали свого лікаря – МОЗ

Свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта обрали вже більше 18 мільйонів українців, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

В МОЗ нагадали, що свій вибір можна змінити в будь-який момент.

«З другої половини 2019 року працюватиме програма «Безкоштовна діагностика». За направленням вашого сімейного лікаря ви зможете проходити рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця та інші аналізи та діагностичні процедури в будь-якому медзакладі за вашим вибором. А оплачуватиме послуги Національна служба здоров’я України», – зазначили в міністерстві.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

У травні в МОЗ заявили, що декларації з лікарями підписали майже 4,5 мільйони українців.