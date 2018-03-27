МОЗ: з 2 квітня українці можуть обрати свого лікаря

З 2 квітня українці можуть вільно обрати свого лікаря, який надає первинну допомогу.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, вже затверджений порядок, що визначає правила, за якими українці будуть вибирати терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів.

У міністерстві охорони здоров’я зазначають, що, підписуючи декларацію з обраним лікарем, пацієнт повідомляє державу через Національну службу охорони здоров’я (НСЗУ), що кошти за ваше обслуговування мають надходити саме у цей медзаклад, тому декларація фактично є формою заяви.

Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

Раніше МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки і будь-які медичні довідки (наприклад, до басейну)