МОЗ оприлюднило рекомендації, як обрати сімейного лікаря

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації, як обрати сімейного лікаря.

Як повідомляє прес-служба міністерства, можна обрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а за медичне обслуговування буде платити держава.

При цьому у МОЗ зауважують, що процес вибору лікаря і укладення договорів триває у пілотному режимі, а дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як президент України підпише схвалений Верховною Радою закон №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

У міністерстві рекомендують українцям обрати лікаря, у якого обслуговувались раніше і залишились задоволені результатами, також можна звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я – де розкажуть, які лікарі працюють у населеному пункті чи районі.

Нині українці не мають звертатись до лікаря «строго за пропискою» – можна обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи, наголошують у МОЗ.

Після цього заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких обрали.

Декларація підписується безстроково, але якщо виникне необхідність підписати угоду з іншим лікарем – це можна зробити у будь-який час.

Для підписання угоди з лікарем потрібен паспорт та ідентифікаційний номер.

У МОЗ повідомляють, що основний спосіб заповнення декларації — електронний: лікар внесе дані в систему, декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням.

Потім лікар роздрукує декларацію, яка підписується у двох примірниках (один із них залишається у пацієнта), – після цього можна звертатись до лікаря у будь-який час.

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна – інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки і будь-які медичні довідки (наприклад, до басейну).

Верховна Рада ухвалила 19 жовтня низку законопроектів, необхідних для реалізації медичної реформи. Один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327). Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт. Наразі цей закон ще не підписав президент України, а група народних депутатів запропонувала скасувати цей документ.