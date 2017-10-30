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30 Жовтень 2017, Київ 17:41
Новини | Події

МОЗ оприлюднило рекомендації, як обрати сімейного лікаря

Акція на підтримку медичної реформи біля Верховної Ради, червень 2017 року

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації, як обрати сімейного лікаря.

Як повідомляє прес-служба міністерства, можна обрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а за медичне обслуговування буде платити держава.

При цьому у МОЗ зауважують, що процес вибору лікаря і укладення договорів триває у пілотному режимі, а дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як президент України підпише схвалений Верховною Радою закон №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

У міністерстві рекомендують українцям обрати лікаря, у якого обслуговувались раніше і залишились задоволені результатами, також можна звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я – де розкажуть, які лікарі працюють у населеному пункті чи районі.

Нині українці не мають звертатись до лікаря «строго за пропискою» – можна обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи, наголошують у МОЗ.

Після цього заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких обрали.

Декларація підписується безстроково, але якщо виникне необхідність підписати угоду з іншим лікарем – це можна зробити у будь-який час.
Для підписання угоди з лікарем потрібен паспорт та ідентифікаційний номер.

У МОЗ повідомляють, що основний спосіб заповнення декларації — електронний: лікар внесе дані в систему, декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням.

Потім лікар роздрукує декларацію, яка підписується у двох примірниках (один із них залишається у пацієнта), – після цього можна звертатись до лікаря у будь-який час.

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна – інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки і будь-які медичні довідки (наприклад, до басейну).

Верховна Рада ухвалила 19 жовтня низку законопроектів, необхідних для реалізації медичної реформи. Один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327). Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт. Наразі цей закон ще не підписав президент України, а група народних депутатів запропонувала скасувати цей документ.

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