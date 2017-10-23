Посли країн «Групи семи» вітають схвалення Радою медичної реформи

Посли країн «Групи семи» вітають схвалення Верховною Радою медичної реформи.

«Це досягнення – це лише перший крок, і для забезпечення повної реалізації потрібна велика робота. Буде важливо забезпечити достатнє фінансування сектору охорони здоров’я та необхідну підтримку Міністерству охорони здоров’я», – йдеться у заяві послів, оприлюдненій посольством Італії в Україні.

Дипломати вважають, що це законодавство є значним кроком уперед і спрямоване на краще забезпечення охорони здоров’я для всіх українців, досягнення ефективної медичної допомоги і викорінення корупції.

Верховна Рада ухвалила 19 жовтня низку законопроектів, необхідних для реалізації медичної реформи. Один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327). Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.

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