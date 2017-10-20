Раді пропонують скасувати ухвалення медреформи

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови, в якому пропонується скасувати рішення Верховної Ради про ухвалення законопроекту щодо медичної реформи.

Тексту зареєстрованого 20 жовтня проекту постанови на сайті парламенту поки що немає.

У назві документа сказано, що він пропонує скасувати рішення Верховної Ради України від 19 жовтня про ухвалення в цілому проекту закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Авторами проекту постанови є народні депутати від «Опозиційного блоку» Ігор Шурма, Михайло Папієв і позафракційний народний депутат Олег Мусій.

Наступне засідання парламенту відбудеться 7 листопада.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у цілому законопроект про медичну реформу – номер 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.