Скасування недоторканності: чому депутати підтримали

Гості програми «Ваша Свобода»: Іван Вінник, народний депутат (БПП); Єгор Фірсов, колишній (VII і VIII скликання) народний депутат України.

Голосування у Верховній Раді України – схвалено медичну реформу. Це одна з головних інфраструктурних реформ в країні. Парламент також відправив два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. Один законопроект президентський, інший – депутатський. Цікаво, що обидва набрали понад 300 голосів. Різниця в тому, що президент пропонує скасувати недоторканність для депутатів з 1 січня 2020 року, тобто вже для депутатів наступного скликання, а інший законопроект передбачає скасування депутатського імунітету для нинішніх народних обранців.

Віталій Портников: Я особисто – рішучий противник скасування недоторканності і в президентському, і в депутатському варіанті. Вважаю це абсолютно популістським кроком, який може призвести до демонтажу всіх демократичних надбань в Україні, позбавити депутатів можливості представляти народні інтереси. Сподіваюся, що якщо закони будуть ухвалені, наші співгромадяни переконаються у вірності моєї точки зору і будуть змушені вже якимось чином демонтувати авторитарний режим або жити у ньому 20-25 років, як у Росії... Пане Вінник, чому Ви підтримуєте обидва законопроекти?

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Іван Вінник: Я підтримав як внесення депутатського проекту щодо скасування повної недоторканності, так і президентську ініціативу, тому що це воля українського народу сьогодні. Є запит українського суспільства – хоче побачити, чи краще буде в країні реалізовуватися боротьба з корупцією, якщо депутати будуть повністю рівні в правах з іншими громадянами. Стаття 5 Конституції України говорить: єдиним джерелом влади є народ. Народ хоче – ми зобов’язані це реалізувати. Можливо, цей запит хибно сформульований політиками. Можливо, це буде помилкове рішення. У багатьох сучасних країнах є недоторканність, у більшій чи меншій мірі реалізована. Але абсолютної недоторканності немає. Де депутат є, ніяким чином не захищений від політичних вподобань, на якого можна впливати опосередковано іншими заходами, у тому числі кримінально-правового переслідування, на прийняття його рішень, то ці країни, як парило, рухаються до тоталітарного режиму.

Суддівська недоторканість фактично скасована. Президентська недоторканість прописана в Конституції України. Процедура імпічменту є вичерпною. Парламент, якщо буде політична доцільність, трьома четвертинами голосів може відправити будь-якого президента за ґрати та у відставку

Суддівська ж недоторканість фактично скасована. Президентська недоторканість прописана в Конституції України. Процедура імпічменту прописана в Конституції, є вичерпною і достатньою. Парламент, якщо буде в цьому політична доцільність і потреба, трьома четвертинами голосів може відправити будь-якого президента за ґрати та у відставку. Ніяка недоторканість будь-якому президенту в Україні буде непотрібна, як і профільний закон.

– Пане Фірсов, якщо буде схвалений закон у президентській версії, ним зможе скористуватися для встановлення авторитарного режиму новий президент, яким може бути не Петро Порошенко, якщо ж депутатський – всі можливості для встановлення авторитарного режиму, якщо в цьому будуть бажання, будуть у чинного президента. Як виявилося, що Ви серед тих, хто фактично сприяє цим можливостям чинного глави держави? Ви хочете дати додаткові можливості?

Обіцянки про скасування депутатської недоторканності були 20 років тому. Хочемо, вибити у популістів підґрунтя для маніпуляцій

​Єгор Фірсов: Президентська адміністрація контролює судову систему, знищила парламент, контролює ГПУ. А які додаткові можливості? У минулому я є депутатом Верховної Ради. Перші обіцянки про скасування депутатської недоторканності були 20 років тому. Я вважаю, що це не популістський крок. Ми хочемо, до речі, вибити у популістів, які йдуть на вибори і обіцяють одне і те ж, а потім приходять – не виконується, підґрунтя для маніпуляцій – тут і зараз ухваліть рішення про скасування депутатської недоторканності! Усі фракції це обіцяли.

Депутати хочуть потрапити у парламент тільки за недоторканністю

Конституція закріплює, що усі рівні перед законом. Чому у нас є рівні, а є трохи рівніші, які можуть робити все, що їм завгодно? Депутати хочуть потрапити у парламент тільки за недоторканністю. Можеш порушувати правила дорожнього руху, займатися корупцією, відчиняти двері ногою у кабінет чиновника – тобі за це нічого не буде.

Розенблат – зняли ж недоторканність. Але згоду на затримання – ні! Розстріл холостими. Знімемо недоторканність – розв’яжемо руки НАБУ, прокуратурі і так далі, правоохоронним інституціям

Наприклад, Розенблат – зняли ж недоторканність. Нібито зняли. Але надали згоду на арешт і затримання його – ні! Розстріл холостими. Знімемо недоторканність – розв’яжемо руки НАБУ, прокуратурі і так далі, правоохоронним інституціям.

НАБУ – єдиний орган, який викликає хоч якусь довіру, бо туди потрапила частина незалежних людей

Якщо прокуратура або адміністрація президента захоче когось посадити за ґрати – вона це зробить. І без недоторканності і з доторканністю. А НАБУ не може. Звичайно, у НАБУ працюють не святі люди, туди навіть потрапили люди з системи. Але НАБУ – єдиний орган, який викликає хоч якусь довіру, бо туди потрапила частина незалежних людей.

Біля стін Верховної Ради стоїть певна коаліція. Я, наприклад, представляю політичну силу «Альтернатива». Є «Рух нових сил» Саакашвілі, «Демальянс» і так далі. Ми сконцентрувалися на трьох речах. Треба скасовувати недоторканність з усіх – і з президента, бо саме президент Янукович давав вказівку, наприклад, щодо розстрілу людей на Майдані, і за ухвалення закону про імпічмент, і за ТСК, і за зміну ЦВК.

– Зараз процедура звернення до КСУ по цих двох законах Вас влаштовує? Ви погоджуєтеся, що іншого правового шляху ухвалення законопроекту немає?

Рано радіти. КСУ може ухвалити неадекватне рішення. Будемо наполягати, щоб був ухвалений законопроект, який відразу знімає недоторканність, а не з 2020 року

​Єгор Фірсов: Іншого правового шляху ухвалення цього законопроекту немає. Це правильна процедура. Але рано радіти. КСУ може ухвалити неадекватне рішення, так загубити ці проекти. По-друге, має бути ще друге голосування у Верховній Раді. Тоді закон набуде чинності. Ми будемо наполягати на тому, щоб був ухвалений законопроект, який відразу скасовує, знімає недоторканність, а не з 2020 року.

Вся корупція починається саме з Верховної Ради. Щоб не розривати кругову поруку

Вся корупція починається саме з Верховної Ради. Щоб не розривати кругову поруку, бо якщо ви хапнете, умовно кажучи, міністра на хабарі – міністр покаже, з ким він домовлявся. Там будуть дуже цікаві прізвища, як Кононенко, Грановський і так далі. Як це 1,5 роки тому говорив Айварас Абромавичус.

Тисячі людей, які вийшли до Ради, не є Майдан. Це звичайна акція протесту

Тисячі людей, які вийшли до Верховної Ради, не є Майдан. Ніхто не каже, що це Майдан-3. Це звичайна акція протесту, щоб Верховна Рада виконувала обіцянки.

Нам не потрібен третій Майдан. Треба завершити справу другого Майдану. Екстремістські, радикальні дії, бійки засуджуємо як з боку людей, які б’ються, і провокаторів, так і дії з боку правоохоронних органів

Нам не потрібен третій Майдан. Нам треба завершити справу другого Майдану. Ми чітко сказали, що ми є мирна акція. Якісь екстремістські, радикальні дії, бійки ми засуджуємо як з боку людей, які б’ються, і провокаторів – будь-де завжди є люди з маленьким розумом, так і дії з боку правоохоронних органів, які також не давали людям, наприклад, пройти і виносити спальні мішки... Стовідсотково людей, які були б проплачені, там не було. Можливо, і були там проплачені, але тільки з боку Адміністрації президента. У 2013 році Янукович говорив точно так же ж, що на Майдан вийшли проплачені люди, бандити і екстремісти.

Акція біля стін Ради, не за зміни законодавства, а за боротьбу і переділ влади. Головна мета акції – змінити владу

​Іван Вінник: Я переконаний, що так звана акція, яка зараз відбувається біля стін Верховної Ради, не за зміни законодавства, а за боротьбу і переділ влади. Є велика відмінність з Майданом гідності, де люди стояли за визначення нашої української ідентифікації і самоідентифікації як нації свідомо. Саакашвілі чітко заявив, що його завдання – вигнати треба якогось «козла». Тобто він вважає, що головна мета акції – змінити владу.

Єгор Фірсов поряд з Мустафою Найємом, з іншими колегами, які публічно агітували за цю акцію, несуть відповідальність за результати акції... Ми з помічником були в комітеті до 20:30, ми не могли вийти. Проплачені бандити-терористи фактично, які не цуралися і говорили, що вони отримували по 500 гривень.