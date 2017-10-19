Рада підтримала законопроект про медреформу

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні в цілому законопроект про медичну реформу – номер 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг. Документ на засіданні парламенту 19 жовтня підтримали 240 народних депутатів за необхідних 226.

Перед цим депутати три дні розглядали правки, внесені до цього законопроекту, їх було майже 900.

Після цього парламент почав розглядати інший проект закону щодо медреформи – про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (6604).

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у виступі з трибуни парламенту подякувала депутатам за підтримку медичної реформи.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.