Рада розглядає медичну реформу

Верховна Рада України почала розгляд медичної реформи. На даний час депутати голосують щодо поправок до законопроекту номер 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг. Всього до розгляду цього документа в другому читанні надійшло близько 900 поправок.

Перед початком розгляду законопроекту голова парламенту Андрій Парубій висловив сподівання, що депутатам вдасться розглянути усі поправки до 19 жовтня, а вже тоді перейти до розгляду двох законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності і законопроектів, які стосуються виборчої реформи, ухвалення яких вимагають мітингувальники під Верховною Радою.

Прем’єр Володимир Гройсман закликав народних депутатів цього тижня ухвалити два законопроекти щодо медичної реформи: проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів (номер 6327) і проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (6604). Обидва законопроекти є в порядку денного засідання парламенту.

Представництво Європейського союзу в Україні напередодні закликало Верховну Раду підтримати обидва законопроекти.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.