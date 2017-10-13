Представництво ЄС в Україні закликає Раду підтримати медреформу

Представництво Європейського союзу в Україні закликає Верховну Раду підтримати два законопроекти стосовно реформи системи охорони здоров’я, заплановані до розгляду на наступний тиждень.

У посольстві зауважують, що ухвалення цих законопроектів дасть змогу активізувати зміни в системі охорони здоров’я, зробити її доступною для всіх громадян, водночас підвищуючи її прозорість й ефективність. У ЄС наголошують, що реформа передбачає переорієнтування коштів на надання послуг.

«Вирішення потреб всього населення дасть сильний сигнал до всіх громадян, а також продемонструє неухильне дотримання країною європейських стандартів. У цьому контексті ми вітаємо зусилля українського уряду зробити модернізацію системи охорони здоров’я України одним з основних його пріоритетів. Ми закликаємо всіх депутатів голосувати за ці два ключові законопроекти у формі, запропонованій урядом, на пленарному засіданні Верховної Ради наступного тижня. Реформи більше не повинні відкладатися», – йдеться в заяві представництва у Facebook.

Як заявив днями спікер Андрій Парубій, Верховна Рада України розгляне медичну реформу наступного пленарного тижня – 17-20 жовтня. За його словами, законопроекти щодо медичної реформи є одними з найбільш дискусійних.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.