В Україні запускають електронний реєстр пацієнтів E-Health: як це буде

У Міністерстві охорони здоров’я оголосили про початок тестової роботи електронної бази пацієнтів E-Health: сімейні лікарі відтепер можуть додавати себе і пацієнтів до системи. Це потрібно для того, аби держава знала, за скількох пацієнтів вона платитиме, коли стартує реформа фінансування медичних послуг. Між тим, для внесення в електронну систему потрібно, щоб пацієнт підписав угоду зі своїм лікарем у паперовому вигляді, але, як розповідають лікарі у регіонах, їхні пацієнти наразі це робити не поспішають.

Планується, що повноцінно система запрацює із січня, однак, як заявила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, для пацієнтів важливо вже зараз підписати договір зі своїм сімейним лікарем у паперовому вигляді, бо внесення їх до бази може забрати певний час.

Пацієнт буде обирати свого лікаря, підписувати з ним або з нею декларацію, а тоді вони будуть зареєстровані у системі та будуть отримувати безкоштовно послуги, які надаються на первинній ланці

«Пацієнт буде обирати свого лікаря, підписувати з ним або з нею декларацію, а тоді вони будуть зареєстровані у системі та будуть отримувати безкоштовно послуги, які надаються на первинній ланці – це лікарі-педіатри, сімейні лікарі, лікарі загальної практики. Ми вперше будемо знати, скільки насправді є медичних закладів, лікарів, і скільком пацієнтам ми будемо надавати допомогу на первинній ланці. З часом, коли ми перейдемо на інше фінансування на вторинній – спеціалізованій і високоспеціалізованій медицині – цей самий реєстр буде використовуватися, щоб оплачувати послуги, які надаються на цьому рівні», – розповідає вона.

Із червня до бази долучились більше чверті всіх лікарень – Бугай

У червні у тестовому режимі запустили перший етап E-Health, під час якого керівники лікувальних закладів могли зареєструвати їх у системі, з того часу у базі зареєструвались 372 лікарні – це понад чверть всіх медичних установ України, зазначає Юрій Бугай, керівник проектного офісу E-Health.

Від сьогодні – так само у тестовому режимі – лікарі зможуть реєструвати там себе і своїх пацієнтів, каже він.

У теперішньому проекті закону передбачено, що з 1 серпня 2018 року інформація із електронної бази охорони здоров’я стає єдиним джерелом інформації для капітаційних виплат

«У теперішньому проекті закону (про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів – ред.) передбачено, що з 1 серпня 2018 року інформація із електронної бази охорони здоров’я стає єдиним джерелом інформації для капітаційних виплат, тобто для виплат медичним установам за пацієнтів, які приписалися до певної кількості лікарів. Ми хочемо, щоб вже сьогодні лікарі починали її тестувати, давали їй зворотній зв’язок. Особливу увагу ми приділяємо безпеці, почали співпрацю із Державною службою спеціального зв’язку, міжнародними консультантами», – зауважує Бугай.

За його словами, на даному етапі потрібно, щоб угода між лікарем і пацієнтом підписувалась у паперовому вигляді, після чого пацієнта мають внести у реєстр.

«Ми з часом реалізуємо можливість підписування її в електронному вигляді. Ми хочемо втілити цей функціонал найближчим часом, але зважаючи на те, що електронні цифрові підписи загалом серед населення не є настільки поширеними, ми не вважали це пріоритетом на сьогодні», – каже керівник проектного офісу.

Пацієнти не дуже поспішають підписувати з нами угоди – сімейний лікар

Радіо Свобода поцікавилася у лікарів у регіонах, як у них відбувається приєднання до системи. За даними, опублікованими на сайті Е-Health, станом на сьому вечора 20 вересня у базі зареєструвались троє київських лікарів і три декларації пацієнта. Що ж до медичних закладів, то тут лідирує Дніпропетровська (41 зареєстрована лікарня), Житомирська (32) та Донецька (30) області, у столиці у системі зареєстрували 33 лікувальні заклади.

Найменше – по три лікарні ­­– зареєстрували на Херсонщині та Закарпатті.

За словами головного лікаря Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Козак, зараз вони перебувають на етапі реєстрації закладу у системі.

У нас уже електронний реєстр пацієнтів у кожного лікаря сімейного є, просто чекаємо устаткування

«У нас уже електронний реєстр пацієнтів у кожного лікаря сімейного є, просто чекаємо устаткування, яке закупили, щоб було автоматизоване робоче місце у кожного лікаря, аби він міг напряму вводити свої дані. Я думаю, десь у середині жовтня це вже буде працювати», – розповіла вона у коментарі Радіо Свобода.

Сімейний лікар однієї з амбулаторій Ужгорода Ірина Данканич розповідає: «Своїх пацієнтів ми почали повідомляти про цей реєстр приблизно з травня цього року. Станом на вересень цього року у мене уклали угоду 20% від усіх пацієнтів (що живуть на дільниці – ред.). Не дуже вони спішать укладати цю угоду, відкладаючи це, мотивуючи тим, що не дуже вірять вони у цю систему, що вона працюватиме».

Втім, Ірина Данканич сподівається, що ближче до кінця року звернень пацієнтів щодо цих угод буде більше.