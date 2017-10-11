Рада розгляне медичну реформу наступного пленарного тижня – Парубій

Верховна Рада України розгляне медичну реформу наступного пленарного тижня – 17-20 жовтня, заявив у середу спікер Андрій Парубій. За його словами, законопроекти щодо медичної реформи є одними з найбільш дискусійних.

«Ми реформуємо сферу медицини, охорони здоров’я, яка 25 років, фактично, не реформувалася. І ми розуміємо і знаємо, які ризики можуть бути під час реалізації цієї реформи. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо вийти на позитивне рішення», – сказав Парубій.

Також він назвав пріоритетними освітню, судову, пенсійну реформу, які парламент уже розглянув та ухвалив.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.