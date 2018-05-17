Третину декларацій з лікарями підписали люди 40-64 років – МОЗ

Лікарів вибрали понад 10% українців, повідомило Міністерство охорони здоров’я України. Третину декларацій із лікарями підписали люди у віці 40-64 років. Наступні за активністю вікові групи – це люди 18-39 років і 65 років і більше (по 22%).

Згідно з інформацією на сайті відомства, декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями підписали майже 4,5 мільйона людей, найбільше – на Вінничині (20% жителів вибрали своїх лікарів). У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%.

У МОЗ зазначили, що наразі в електронній системі охорони здоров'я зареєтровані 20,5 тисячі лікарів. 72,6% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації з сімейними лікарями, 15,1% – з терапевтами, 12,3% – з педіатрами.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

12 травня Міністерство охорони здоров’я заявило, що декларації з лікарями підписали 3,5 мільйона українців.