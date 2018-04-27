МОЗ: понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що майже за місяць понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями.

Як повідомляє прес-служба міністерства, найбільше декларацій підписали в Харківській області – понад 230 тисяч людей, на другому місці – місто Київ (225 057), на третьому – Вінницька область (понад 186 тисяч декларацій).

У МОЗ додають, що до системи «Електронне здоров’я» на сьогодні підключені 1 145 закладів первинної медичної допомоги, підписувати декларації з пацієнтами можуть уже понад 19 тисяч лікарів.

Декларації підписуються безстроково, але в будь-який момент пацієнт може обрати іншого лікаря і підписати з ним декларацію.

Читайте також: 10 запитань про сімейного лікаря, які б ви поставили Супрун

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.