10 запитань про сімейного лікаря, які б ви поставили Супрун

Як проходить кампанія із вибору свого лікаря, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що найбільше декларацій з лікарями українці підписали в Києві – понад 76 тисяч.

«За два тижні угоди підписали понад 350 тисяч людей. Найбільше декларацій підписали у місті Києві – 76,5 тисяч, Харків – 26,5 тисяч, Мукачеве – 23, Кривий Ріг – 13 і Вінниця – 11 тисяч. Щодо областей, то найбільше на Донеччині – понад 53 тисячі», – сказала вона.

Уляна Супрун та її заступник Павло Ковтонюк відповіли на запитання щодо обрання лікаря та розповіли про найпоширеніші проблеми та виклики.

Що є обов’язковим для первинної ланки медзакладів для укладення декларації?

Окрім лікаря або уповноваженої особи, це чотири складові: комп’ютер, інтернет, принтер та папір.

«Це базові речі, без яких лікарі не зможуть підписати декларацію, а пацієнти – отримати у роздрукованому вигляді. Наявність цих всіх речей в медичних закладах у лікарів первинної ланки – відповідальність місцевої влади», – зазначає керівник МОЗ Уляна Супрун​.

Чи будуть лікарі виїжджати до пацієнтів додому?

Пацієнт буде телефонувати своєму лікарю і в процесі спілкування вони вирішуватимуть чи лікарю потрібно їхати до пацієнта, чи пацієнту до лікарні.

Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів

«Це неправда, що ми скасовуємо виїзди до пацієнтів. Це зараз вирішуватиметься між кожним пацієнтом і лікарем, а не так, як раніше, коли адміністратор приймав дзвінки і вирішував, чи лікар має виїжджати чи ні. Немедична особа не повинна ухвалювати такі рішення», – наголошує Уляна Супрун.

У селі складніше підписати декларацію, ніж у місті?

«Практика показала, що це міф про те, що в селах реформа не іде»

Кампанія з обрання лікаря розпочалася з 2 квітня і наразі триває по всій країні. В МОЗ стверджують, що перебіг кампанії не залежить від того, чи це сільська, чи міська місцевість.

«Є села, в яких добре відбувається кампанія, є й погано. Так само і в містах. Є міста, в яких кажуть, що в них немає комп’ютерів, принтера і паперу. Практика показала, що це міф про те, що в селах реформа не іде», – зауважує заступник міністра Павло Ковтонюк.

Коли беруть копії паспорту та ІН при підписанні декларації – це нормально?

Це частина законодавства про порядок вибору лікаря і це необхідна процедура. Вона потрібна для того, аби верифікувати пацієнта і переконатися, що ця людина дійсно уклала декларацію з цим лікарем.

«Наведу приклад. В Хмельницькій області зареєстрований пацієнт 1871 року народження, так написано в декларації. Коли влітку між закладом, який це зробив, і Національною службою здоров’я буде підписуватися договір, тож голова служби може поцікавитися, чи дійсно в Хмельницькій області живе світовий рекордсмен по віку, чи треба перевірити цей факт. Інакше, як звірити з паспортними даними, це зробити неможливо», – пояснює Ковтонюк.​

Якщо в лікарні кажуть, що ще не «підвезли декларації»?

Якщо чуєте щось подібне, або кажуть, що немає бланків, то вас обманюють, зазначає заступник керівника МОЗ Павло Ковтонюк.

«Жодних паперових декларацій не існує, всі вони є електронними. Паперового вигляду вони набувають лише після того, як всі дані пацієнта роздруковані для підпису», – додає він.

Як прописка впливає на вибір лікаря?

Місце реєстрації або прописка не має жодним чином впливати на можливість обрати лікаря. Це одна з основних ідей медреформи. Найбільше і найпоширеніше порушення наразі – це відмова пацієнтам у підписанні декларації через місце реєстрації, зазначають у МОЗ. Нерідко такі відмови підтримуються і на рівні головних лікарів лікарень, зауважує заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«Це грубе порушення наказу Міністерства охорони здоров’я. Хочу звернутись до таких головних лікарів:наслідки 100% будуть і ми очікуємо, що потім ви не будете скаржитись, що вас не попереджали. Це для нас принципове і дуже серйозне питання», – наголошує він.

Що робити, коли відмовляють у підписанні декларації?

Спершу, звернутись до головного лікаря. Якщо головний лікар не допомагає, то варто звернутися до Департаменту охорони здоров’я міста або району.

Якщо не довіряєте цим каналам, або це занадто складно, то можна звернутися до МОЗу і заповнити в електронному вигляді заяву.​

​Коли почнеться фінансування за новою системою?

Після того, як Національна служба здоров’я укладе договори із лікарнями. У МОЗ планують, що в липні цей процес має розпочатись.

Є низка вимог, які заклади мають виконати. Це і вимога – перебувати в автономному статусі, бути комунальним некомерційним підприємством

Для цього має бути готова не лише Національна служба здоров’я, але й медичні заклади.

«Є низка вимог, які заклади мають виконати. Це і вимога – перебувати в автономному статусі, бути комунальним некомерційним підприємством, працювати в електронній системі, сервісні вимоги, які висуне Національна служба (наприклад, запис на прийом до лікаря)», – зазначає Павло Ковтонюк.

Чи припиниться фінансування за старою схемою після угоди з Національною службою здоров’я?

В Міністерстві пояснюють, що воно не лише не припиниться, а буде змішаним: за «червоним» та «зеленим» списками.

«Червоний список» – це приписане населення за статистикою, щодо якого ми не знаємо чи є воно там, чи немає, і заклад сам не знає. Вони будуть отримувати і ті, і ті кошти, але їм буде вигідно мати «зелений список» (кількість пацієнтів з якими уклали декларації – ред.) великим, а «червоний» – маленьким», – роз'яснює заступник міністра.

Найнижчий поріг, скільки заклад зможе отримати після липня, це те, скільки він отримує зараз.

Яку зарплату зможе отримувати лікар?

Встановлена ставка на обслуговування одного пацієнта на рік – 370 гривень. Але за дітей та літніх людей платитимуть більше, через те, що вони частіше хворіють і відвідують лікарів.

Діти та люди старшого віку потребують більше уваги, тому на них будуть діяти підвищувальні коефіцієнти

«Буде 5 категорій, по яких будуть коефіцієнти. Скоро Кабінет міністрів ухвалить постанову, в якій ці коефіцієнти будуть зафіксовані, тоді ми їх оприлюднимо. Безумовно, діти та люди старшого віку потребують більше уваги та більше часу, тому на них будуть діяти підвищувальні коефіцієнти», – заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в коментарі Радіо Свобода.

Раніше Уляна Супрун в ефірі Радіо Свобода розповіла, що лікар зможе заробляти до 100 тисяч гривень.

Про те, чого найближчим часом чекати пацієнтам та лікарям, заступник керівника МОЗ Павло Ковтонюк розповів у програмі «​Свобода в деталях»​ (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

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