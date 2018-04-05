Уляна Супрун про кампанію «Обери свого лікаря» та зарплати лікарів

Гість програми «Ваша Свобода»: Уляна Супрун, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення з посади виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Тим часом в рамках медичної реформи в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Потрапити до спеціаліста вузького профілю можна буде лише за направленням від терапевта, з яким укладено договір.

Інна Кузнецова: Приставка «в.о.» допомагає вам у реформі чи заважає, пані Супрун?

– Немає різниці. Я як в.о. маю повний авторитет, щоб робити ті реформи і ті кроки, які потрібні. Ми маємо в міністерстві підтримку і прем’єр-міністра, і президента, і Адміністрації президента. Особисто я була у нього (у президента – ред.) місяць тому, коли розмовляли про сільську медицину і телемедицину.

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Кожного тижня я спілкуюся з Адміністрацією президента, з його представником у Кабміні. Реформа йде тим темпом, що ми хотіли б її бачити. Із липня будемо фінансувати послуги на первинній ланці вже по-іншому. У наступному і в 2020 році перейдемо на спеціалізовану медицину і госпіталізацію.

– Станом на вчора 170 тисяч осіб вже підписали угоди з лікарями. Багато не підписали. Хтось каже: можна не поспішати. А хтось – навпаки...

«Обери свого лікаря». Вже 200 тисяч людей записалося до лікарів. Більше 1 200 самих лікарів записалося

– Із 2 квітня розпочалася кампанія «Обери свого лікаря». Вже 200 тисяч людей записалося до своїх лікарів. Більше 1 200 самих лікарів записалося. Можемо обрати будь-якого лікаря, сімейного терапевта або педіатра, тоді цей лікар або його адміністратор як уповноважена особа має через комп’ютер ввести в електронну базу даних охорони здоров’я інформацію про пацієнта, потім видруковується декларація, дві копії, пацієнт підписує і бере одну свою, другу передає лікарю, лікар ставить цифровий підпис на декларації і воно входить у систему.

Немає паперових декларацій, телефоном лікар зможе записати пацієнта. Які не можуть приїхати

Немає паперових декларацій, лише роздруківка того, що було вкладено у комп’ютер. Через місяць (у травні) буде система, де телефоном лікар зможе записати пацієнта. Які не можуть приїхати до самого лікаря, можуть викликати лікаря – лікар може приїхати до них (лежачі або ті, хто живе в селах) і дистанційно можна підписатися. Немає якоїсь дати, до якої всі мають записатися. Лікарі, які мають пацієнтів у селах, мають до 1 липня, щоб їх включити у систему.

З 1 липня буде змінено фінансування – за кожного пацієнта, з яким підписав декларацію лікар, він отримуватиме фінансування згідно з тарифами.

Якщо є центр первинної допомоги, де є багато амбулаторій, то адміністрація цієї амбулаторії буде отримувати кошти за кожного пацієнта. Базуючись на тому, скільки є коштів, які треба оплачувати зарплати медсестрі або за комуналку… що залишається, то буде розділено кожному з лікарів залежно від того, скільки у нього пацієнтів.

Якщо лікар сам працює, бере на себе всі кошти, які приходять, мусить знову ж оплачувати комуналку, медсестрі, що залишиться – його заробіток.

Терапевт, який матиме 2 тисячі пацієнтів, оплачуватиме комунальні послуги, послуги медсестри і податки, зможе заробляти від 15 до 25 тисяч гривень кожного місяця

Лікар не повинен отримувати менше мінімальної зарплати, яка є в Україні. Але терапевт, який матиме 2 тисячі пацієнтів, який оплачуватиме комунальні послуги, послуги медсестри і всі свої податки, зможе заробляти від 15 до 25 тисяч гривень кожного місяця...

Скільки міг би заробити лікар, як буде більше працювати? Наприклад, якщо є 2 тисячі пацієнтів, половина з них оплачуються за тарифом у 370 гривень, друга половина пацієнтів (діти, або літні люди) оплачуються за тарифом майже у 4 рази більшим, то це досить великі кошти на рік. Може бути до 100 тисяч гривень на місяць.

Коли повністю перейдемо на нову систему фінансування, Національна служба здоров’я оплачуватиме послуги, які надаються там, куди пацієнт ходить за послугами. Якщо до свого сімейного лікаря або терапевта, то лікар отримуватиме ці кошти.

Лікар направляє на діагностичні аналізи або до спеціаліста. Пацієнт сам не буде оплачувати ті послуги. Кошти будуть йти за пацієнтом

Якщо лікар направляє на діагностичні аналізи або до спеціаліста, кошти будуть йти до того спеціаліста. Пацієнт сам не буде оплачувати ті послуги. Чи це будуть приватні чи комунальні заклади, кошти будуть йти за пацієнтом. Пацієнт буде обирати, куди хоче піти за тими послугами.

– Пані Супрун, обов’язкових медичних оглядів нібито вже не буде. Так?

– Є довідки, які потрібні для деяких професій. Є довідка, яка потрібна, якщо дитина йде до школи, які були зроблені щеплення. Є довідка для спортивних змагань. Ці довідки й надалі існуватимуть.

Вимагати, щоб кожна людина в Україні ходила раз, два, три, п’ять разів на рік, щоб бачити свого лікаря, то цієї вимоги не буде

Але такого, що будемо вимагати, щоб кожна людина в Україні ходила раз, два, три, п’ять разів на рік до свого лікаря, то цієї вимоги не буде. Але лікар сам має заохочувати пацієнтів, щоб хоч раз на рік прийти на огляд, щоб, як будуть скринінг-тести на такі хвороби, як гіпертонія або цукровий діабет, або інші, лікар міг подивитися особу... У списку послуг, які надаються на первинній ланці, дуже чітко виписано, які скринінгові, діагностичні тести є безкоштовними.

– Люди бояться, що приміщення медичних закладів скоро будуть приватизовані. Це можливо?

– Є закон про автономізацію, де медзаклади залишаються комунальним майном, але перетворюються на некомерційні підприємства, щоб могли по-іншому всередині адмініструватися, щоб могли отримувати кошти не лише від держави, а також з інших джерел, таких як місцева влада. Майно залишається у комунальному закладі, в місті, області, державі.

Ми розпочали програму «Доступні ліки». вже 15,5 мільйонів рецептів були заповнені, виділено більше 708 мільйонів гривень, на 85% підвищилося користування цими ліками

Рік тому ми розпочали програму «Доступні ліки». Ніхто не розумів, що відбувається. Казали, що це буде катастрофа, держава нічого не зможе зробити! На сьогодні вже 15,5 мільйонів рецептів були заповнені, виділено більше 708 мільйонів гривень, на 85% підвищилося користування цими ліками, знизилося на 4,6% викликів швидкої допомогу через інсульт або інфаркт… Ми не кажемо, що за один день все зміниться. Але було вже дуже багато позитивних речей.

– Пані Супрун, проходять судові засідання у справі Івана Бубенчика. Ви приходили на судове засідання і підтримували майданівця. Ви добре його знаєте?

Не засудили, не заарештували тих, хто був на стороні «Беркуту», які вбили і покалічили майданівців. Він (Іван Бубенчик) не є тим, хто повинен сидіти

– Я його знаю, тому що він співпрацював із командою «Вавилон ХІІІ», коли вони робили один зі своїх фільмів. Я думаю, що це дуже несправедливо і неправильно, що його заарештували за його дії під час громадського повстання, яке було на Майдані. Але при цьому не засудили, не заарештували тих, хто був на стороні «Беркуту», які вбили і покалічили майданівців. З них майже нікого притягнули до відповідальності. Це неправильно, що ГПУ і МВС на ньому тепер зосереджуються. Він (Іван Бубенчик – ред.) не є тим, хто повинен сидіти.