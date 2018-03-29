Медична реформа. Як обрати сімейного лікаря?

Вже з 1 квітня українські пацієнти зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, яких обрали самостійно. Українці, на думку представників Міністерства охорони здоров’я України, мають якомога швидше визначитися зі своїм вибором та укласти з лікарем декларацію. Що важливо, це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації. Радіо Донбас.Реалії підготувало підказку: як обрати лікаря, нащо потрібно звернути увагу при цьому виборі, що ваш спеціаліст не повинен робити. Консультував нас радник виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я Олександр Ябчанка.

1. Спілкуйтеся та обирайте!

Обрати лікаря – найважче завдання для пацієнта. Добре, якщо ви вже тривалий час перебуваєте під наглядом одного спеціаліста та повністю довіряєте йому. Інша справа, якщо з кандидатурою сімейного лікаря/терапевта/педіатра ви ще не визначилися. Але й у такому випадку не треба хвилюватися. Спілкуйтеся! Запитайте у своїх рідних, товаришів та колег, кого можуть порадити вони.

«Ви можете поспілкуватися й безпосередньо з лікарем. Задати питання, які допоможуть із вибором. Наприклад, як він ставиться до вакцинації. Якщо лікар відмовляє вас від неї, не варто підписувати з ним декларацію. Або якщо лікар пропонує вам лікування, яке не є доведеним науково, наприклад, гомеопатію, тоді так само треба шукати далі», – каже Олександр Ябчанка.

З часом, коли запрацює повністю програма «Лікар у кожній сім’ї», то дані про всі заклади та спеціалістів можна буде подивитися в базі e-health. Наприклад, там можна ознайомитися з середньою тривалістю консультацій, частотою відмов від цього лікаря серед пацієнтів. На основі таких даних пізніше з’явиться рейтинг спеціалістів.

Головне, тепер ви жодним чином не прив’язані до лікаря територіально, тобто за пропискою. Ви обираєте тих, до кого вам звертатися зручно та комфортно. Але обов’язково перевірте: чи підключений заклад до електронної системи

Якщо ж ви знайшли свого лікаря, то має сенс швидше підписати з ним декларацію, адже кількість пацієнтів у кожного спеціаліста обмежена. Терапевт зможе обслуговувати 2000 пацієнтів, сімейний лікар – 1800, а педіатр – 900. Ці цифри можуть бути більшими тільки для лікарів, які працюють у селах.

2. Підписання декларації!

Ви обрали лікаря й готові підписати з ним декларації. Для цього ви приходите в медичний заклад, де працює обраний вами спеціаліст. Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний номер та обов'язково мобільний телефон. Якщо ви обираєте педіатра – знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) одного з його батьків або опікунів. Присутність дитини для підписання декларації не обов’язкова – тільки якщо ви вважаєте, що є медична потреба.

Процес підписання декларації недовгий: лікар або спеціальний працівник установи вносить у базу ваші дані. Після цього ви отримуєте СМС із кодом, який працівник вводить у систему «Електронне здоров’я» для підтвердження. Ваші дані потрапляють в базу, медпрацівник роздруковує перший екземпляр декларації – і ви перевіряєте коректність введеної інформації. Якщо все правильно, то друкується другий екземпляр.

Ви підписуєте обидва екземпляри декларації й один забираєте собі. Усе! Декларація підписана: тепер у вас є лікар, який відповідає за вас.

«Ви маєте обрати того спеціаліста, який буде вашим порадником, до якого ви можете звернутися в будь-який час, і він або вирішуватиме сам, як вас лікувати, якщо це буде в його повноваженнях, або скеровуватиме вас до вузьких спеціалістів, які, на його думку, вам потрібні, щоб встановити правильний діагноз або тактику лікування», – каже Олександр Ябчанка.

Головне, пам’ятайте: жодних бланків вам самостійно оформлювати не потрібно, реєструватися на сайті або записуватися на конкретний час, щоб підписати декларацію, теж не треба.

3. Звертайтеся до лікарів при першій необхідності!

Ви можете звертатися до вашого лікаря з будь-якими питанням, пов’язаним із вашим здоров’ям. Крім безпосереднього обстеження й лікування, сімейні лікарі/педіатри/терапевти в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів.

«Ваш лікар може направити вас до вузького спеціаліста, але не називаючи прізвища. А ви вже обираєте, до якого невролога, гастроентеролога тощо ви хочете потрапити. Якщо ви самі запитаєте: «А кого б ви мені порадили?», то в такому випадку лікар може назвати прізвища спеціалістів. Але в жодному разі вам не надається направлення до конкретної людини, вам просто кажуть консультація якого спеціаліста вам потрібна. Тобто принцип один: гроші ходять за пацієнтом. Саме за вас конкуруватимуть надавачі медичних послуг», – каже Олександр Ябчанка.

Підписувати декларацію з представниками вузькопрофільних спеціалізацій не потрібно.

А ось якщо ваш лікар пішов у відпустку або не працює в якісь свята, то він самостійно має знайти собі заміну на цей час і повідомити всіх своїх пацієнтів хто його підміняє в цей час.

​4. Довіряти чи перевіряти?

У документі, що встановлює порядок надання первинної медичної допомоги, передбачено сім базових досліджень.

Якщо вам здається, що лікар починає спеціально виписувати купу аналізів, то знайте: будь-яке рішення можна перевірити. Адже лікарі мають працювати за міжнародними протоколами, які є для пацієнтів у відкритому доступі. Тобто при кожному захворюванні ви можете побачити, що вам мають виписувати та які аналізи потрібно здавати. Але все ж таки, якщо ви побачили якесь неспівпадіння, перепитайте у лікаря – може, це аналог ліків, який за вашими показниками здоров’я вам підійде краще.

5. Якщо все ж таки це не той лікар?

Ви можете змінити лікаря будь-якої миті. Для цього ви просто обираєте іншого лікаря та підписуєте з ним декларацію. Попередня угода автоматично анулюється.

«Ми даємо право вибору нашим пацієнтам. Якщо ви бачите, що лікар до вас ставиться неприязно, не пояснює, чому потрібно лікуватися саме так, або взагалі не пояснює, що у вас за діагноз, або ви бачите, що людина працює не за міжнародними протоколами, ви не маєте цього терпіти. Це ваш вибір і ваше здоров’я», – каже Олександр Ябчанка.

ВАЖЛИВО! Екстрену медичну допомогу надаватимуть за місцем перебування пацієнта незалежно від того, де він проживає та де перебуває його сімейний лікар.

Якщо щось трапилося під час вашого відрядження або подорожі і це не вимагає виклику «швидкої», то ваш лікар може надати й телефонну консультацію, поки у вас немає змоги приїхати до нього на огляд.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)