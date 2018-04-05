Лікар зможе заробляти до 100 тисяч гривень на місяць – Супрун

Лікар первинної ланки медичної допомоги максимально зможе заробляти до 100 тисяч гривень на місяць, розповіла в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Є дві тисячі пацієнтів, половина із них – тариф по 370 гривень, а друга половина пацієнтів – або діти або літні люди, де тариф майже в чотири рази більший. Можна порахувати – це досить багато коштів на рік. Але лікарю треба ще заплатити за комунальні послуги, зарплату медсестрі тощо. Ми порахували і побачили, що це може бути до 100 тисяч на місяць у залежності від того, скільки пацієнтів і які вони», – пояснила Супрун.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

4 квітня в.о. міністра повідомила, що декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців.