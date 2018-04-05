Супрун: статус «виконувача обов’язків» не впливає на реформу, МОЗ має підтримку президента

Керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що статус «виконувача обов’язків» не впливає на проведення медичної реформи, МОЗ має підтримку прем’єра і президента. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Я як виконувач обов’язків маю повний авторитет, щоб робити ті реформи і ті кроки, які потрібні. Ми в міністерстві маємо підтримку і прем’єра, і президента, адміністрації. Реформа йде тим темпом, яким би ми хотіли її бачити», – сказала вона.

3 квітня Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун заявила, що у відставку не збирається. Вона вважає, що «це найкраща реклама, що реформа йде в правильному напрямку».

Уляна Супрун майже два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

Повне інтерв’ю з Уляною Супрун читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться у програмі «Ваша Свобода» на телеканалі «Еспресо» о 15.30.