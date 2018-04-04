Супрун: декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців

Декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців, заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Києві 4 квітня.

«У перший день більше ніж 12 тисяч людей записалися до своїх лікарів, а на другий день – 27 тисяч, і до 11-ї ранку сьогодні в нас уже є 7 тисяч людей. Це додатково до тих, які вже були в пілотній програмі. 170 тисяч українців уже підписали декларацію зі своїм лікарем», – заявила Супрун.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

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