МОЗ скасовує талони, «диспансеризацію» і медичні карти для вступу до школи – Супрун

Міністерство охорони здоров’я скасовує з 13 березня форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими».

«Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров’я», – вказує міністерство.

«Наказом Міністерства скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. Водночас МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому... Ну і не менш важливо, що МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок є відтепер непотрібною», – йдеться в повідомленні.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила мотиви цих рішень.

«Диспансеризація» – регулярний огляд здорових людей – не існує і не визнається в цивілізованих країнах світу як ефективна модель охорони здоров’я. Крім того, майже всюди «диспансеризація» в Україні проводиться на папері. По суті лікарі заповнювали стоси форм, які взагалі не мали ніякого сенсу. Україна переходить на модель регулярних скринінгових оглядів по групах ризику з середини року», – вказала Супрун у Facebook.

«Скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку», – наголосила виконувач обов’язків міністра.

Раніше цього року в Україні набрав чинності закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». У МОЗ тоді вказали, що зі вступом в дію закону про медреформу українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

Пакет законопроектів щодо медичної реформи Кабінет міністрів України затвердив навесні минулого року.