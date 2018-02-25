Громада шукає лікаря. Як втілити медичну реформу без лікаря?

Понад 1800 жителів Макіївської громади, що на Чернігівщині, змушені їздити за медичними послугами за десятки кілометрів. В громаді є тільки три фельдшерсько-акушерські пункти. Мешканці можуть отримати там першу допомогу, а ось вже за лікарняними та, власне, лікуванням мусять їхати до найближчого райцентру. А це – мінімум 45 кілометрів.

​Дипломованого лікаря Макіївська громада шукає вже більше ніж два роки. Фактично з осені 2015 року, коли створили об'єднану територіальну громаду (ОТГ). Проте місце і досі вакантне. Медики із вищою освітою не хочуть їхати до Макіївки.

«Ви ж бачите географічне розташування цієї громади?! Крайня ми точка Носівського району. От захворіла людина – куди нам їхати?! Хто доїде? Ви проїжджали по дорогах? То ще трошечки сніг підрівняв ті дороги. А куди можна їхати по такій дорозі? За скільки хвилин довезуть хворого? Нам обов’язково треба, щоб лікарня була тут, в селі», – пояснює перший заступник голови Макіївської громади Ольга Самокиша.

Фельдшери замість лікарів

У самій Макіївці, яка є центром громади, є навіть амбулаторія. Але тут за головного – фельдшер. Він допомагає місцевим мешканцям в міру своїх сил. Але лікаря, визнає, замінити не може. Особливо тепер, коли почалась медична реформа.

Звертаються з усіма болячками. Стараюсь виконувати те, що можу

«Звертаються з усіма болячками. Стараюсь виконувати те, що можу, і те, що знаю. Ну а те, що я справляюсь, не значить, що лікаря не потрібно. Лікар потрібен! Договір же людям потрібно заключать із лікарем. Я по освіті не маю права заключать. Лікаря треба», – говорить виконуючий обов’язки завідуючого Макіївської амбулаторії Валерій Петрик.

Люди звертаються в амбулаторію із різними проблемами. Комусь вистачає допомоги фельдшера, а хтось потребує і більш серйозного лікування.

«Як такої апаратури немає. Фізкабінет працював раніше. Повинен бути лікар, щоб призначати фізпроцедури. А так – капаємо людей, підключаємо системи, уколи, перев’язки. Травми зашиваємо. Дивлюся по обстановці», – говорить Валерій Петрик.

В розпорядженні фельдшера – стареньке авто, яке потребує ремонту. На ньому Валерій Петрик виїжджає до хворих додому, а при потребі – везе до районної лікарні. Карету швидкої, каже, чекати довго. Враховуючи якість місцевих доріг – мінімум годину, а то й більше.

«Терміново потрібно, щоб машина була постійно на ходу. Щоб був бензин, були запчастини. На першу допомогу ліки у нас є. Що дають, що, буває, і купляю в аптеці, щоб чемодан мій завжди був на готові. А так, в принципі, я на місці! Щоб машина, бензин був – все», – говорить Валерій Петрик.

Потрібен лікарняний – їдь у райцентр!

Особливо не вистачає лікаря населенню, яке працює. За звичайною довідкою людям потрібно знову ж таки їхати за кілька десятків кілометрів – до найближчої лікарні.

«Учитель – це така робота, що за годину відсутності треба звітувати. І от трапляється так – раптово ти захворів. Але довідку брати – це або в Носівку треба, або в Рівчак! А не завжди це можливо. Погодьтесь, якщо в тебе температура 38 чи більше, то поїхати кудись – це практично нереально», – розповідає вчитель місцевої школи Ніна Могильна.

​Квартира та земля – в обмін на роботу лікаря

Місцева влада, аби «заманити» лікаря до себе в громаду, пропонує і житло надати, і навіть земельну ділянку виділити.

У нас є комунальна квартира. У нас передбачено планом соціально-економічного розвитку нашої громади проведення там ремонту серйозного

«У нас є комунальна квартира. У нас передбачено планом соціально-економічного розвитку нашої громади проведення там ремонту серйозного. Все стоїть за тим, що потрібна людина, розповідає заступник голови Макіївської об’єднаної територіальної громади Віктор Броварець. – Нам навіть уже прізвище називали людини в минулому році, яка приїде. Але там є свої нюанси – кожен старається в якомусь більш потужному закладі залишитися. І не вдалось нам побачити ту людину, про яку ми точно знали, що вона приїде в Макіївку».

Відсутність лікаря сьогодні – одна з найбільших проблем Макіївської громади. Всі інші питання мешканці поступово вирішують. Незважаючи на невеликий дохід – всього 15 мільйонів гривень на рік – вже встигли реалізувати чимало цікавих проектів. Наприклад, відкрили власне пожежне відділення, відремонтували місцевий клуб. Ремонтують дороги та вуличне освітлення. Планують заснувати комунальне підприємство.

«Комунального підприємства задача в основному – це благоустрій, це створення ритуальних послуг, це оранка, перевезення вантажів, будівництво якесь, поточні ремонти», – розповідає голова Макіївської громади Петро Баклан.

Макіївська громада хоча і одна з найменших в Україні, але за розвитком інфраструктури та соціальної сфери не поступається великим ОТГ. Люди вважають свою невеличку громаду найкращою та сподіваються, що незабаром у них таки з’явиться власний лікар.