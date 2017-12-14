Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун

Медична реформа в України таки почнеться з 2018 року. Останній з пакету реформаторських законопроектів, затверджений Верховною Радою раніше цього місяця, тепер очікує на підпис президента.

«Сподіваємось, президент невідкладно підпише закон», – зазначила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Строки втілення реформи – дуже амбітні. «До кінця року Міністерство планує проведення засідання Кабінету міністрів з метою розгляду підзаконних актів, що уможливлюють реформу. Потрібно провести конкурс на обрання керівництва Національної служби здоров’я», – яка виступить адміністратором фінансування медичних послуг, зазначила посадовець.

Реформа системи охорони здоров’я в Україні не є копією жодної з систем. «Це – унікальна українська система, – пояснила Супрун. – Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему».

Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему

«Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему», – заявила Супрун. А от американська система навіть не розглядалась як можливий приклад для України.

«В американській системі самі лікарі є дуже кваліфікованими. В Штатах відбувається дуже багато інновацій: є нові ліки, винаходять нову методологію лікування і на дуже високому рівні стоїть сама медицина. Але система фінансування не є дуже ефективною. Тут – майже найдорожча медицина в усьому світі, дуже дорогі страховки. Приватна страховка, як вона працює в Штатах – це не є модель для України і ніколи не була. Ніхто навіть цього не пропонував», – сказала Супрун.

Супрун наголосила, що реформа в Україні не вимагатиме підвищення бюджетного фінансування, а буде спиратись на більш ефективне використання існуючих коштів.

На цей рік – 13,5 мільярдів буде йти на первинну ланку. Підвищується фінансування на вторинній та третинній ланках – це спеціалісти та госпіталізація

«Бюджет зараз планується на три роки, і в них закладене підвищення фінансування охорони здоров’я кожного року. На цей рік – 13,5 мільярдів буде йти на первинну ланку. Підвищується фінансування на вторинній та третинній ланках – це спеціалісти та госпіталізація», – сказала вона.

Важливим аспектом є автономізація медичних закладів. Лікарні залишаться у власності міста чи району, але управляти ними будуть як некомерційними підприємствами. Це наблизить лікарів та медичний персонал до достойних зарплат.

Вже з 2018 року змінюється те, як ми будемо оплачувати сімейних лікарів і педіатрів, і лікарів загальної практики

«Коли лікарі не будуть обмеженими державною тарифною сіткою, лікарня зможе платити лікарям і медсестрам нормальні зарплати. Вже з 2018 року змінюється те, як ми будемо оплачувати сімейних лікарів і педіатрів, і лікарів загальної практики – лікар отримуватиме кошти за кожного пацієнта, хто записується до цього лікаря. Лікар має опікуватись цим пацієнтом цілий рік. Лікар зможе мати до 2 000 пацієнтів – не більше. Переважно, вони матимуть тисячу – півтори пацієнтів. Ті лікарі, які зараз заробляють 5-6 тисяч гривень на місяць, зможуть заробляти 10-15-20 тисяч гривень, в залежності від того, як вони будуть працювати – в амбулаторії чи мати приватну практику, ФОП», – повідомила Уляна Супрун.