Супрун проведе консультації з депутатами Ради щодо медичної реформи

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун перед пленарним засіданням Верховної Ради проведе зустріч із депутатами, щоб обговорити поправки до законопроектів щодо медичної реформи у другому читанні.

«Супрун зустрічатиметься з тими народними депутатами, яким потрібні додаткові уточнення щодо медичної реформи. Для того, щоб можна було уточнити, на який остаточний варіант ми можемо вийти», – повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій 17 жовтня на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів парламенту.

За словами Парубія, до другого читання проекту закону щодо медичної реформи надійшло майже 900 поправок. Спікер також додав, що ці законопроекти народні депутати розглядатимуть у другому читанні за повною процедурою.

17 жовтня Верховна Рада планує розпочинає розгляд у другому читанні законопроекту №6327 щодо медреформи. Раніше цього дня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав депутатів об’єднатися, щоб «розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я в країні».