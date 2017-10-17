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17 Жовтень 2017, Київ 12:14
Новини | Політика

Супрун проведе консультації з депутатами Ради щодо медичної реформи

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун перед пленарним засіданням Верховної Ради проведе зустріч із депутатами, щоб обговорити поправки до законопроектів щодо медичної реформи у другому читанні.

«Супрун зустрічатиметься з тими народними депутатами, яким потрібні додаткові уточнення щодо медичної реформи. Для того, щоб можна було уточнити, на який остаточний варіант ми можемо вийти», – повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій 17 жовтня на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів парламенту.

За словами Парубія, до другого читання проекту закону щодо медичної реформи надійшло майже 900 поправок. Спікер також додав, що ці законопроекти народні депутати розглядатимуть у другому читанні за повною процедурою.

17 жовтня Верховна Рада планує розпочинає розгляд у другому читанні законопроекту №6327 щодо медреформи. Раніше цього дня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав депутатів об’єднатися, щоб «розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я в країні».

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