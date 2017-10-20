Супрун анонсує початок роботи в Україні страхової системи у 2018 році

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсує початок роботи національної страхової системи в Україні у 2018 році.

«Зміни почнуться з первинної ланки. Якщо ви, як пацієнт, звернетесь до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, за їхні послуги заплатить держава. Фахівця обиратимете саме ви, прописка не матиме жодного значення. Ви зможете самі вирішувати, чи залишитесь з лікарем, чи ні, зважаючи на якість послуг, які будете отримувати», – написала вона на свій сторінці в Facebook.

За її словами, для лікарів первинної ланки передусім зміниться принцип роботи – вони будуть зацікавлені взяти більше пацієнтів і надавати їм кращі послуги.

Вона уточнила, що нова модель фінансування для закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги запрацює з 2020 року, проте у 2018-2019 року певні послуги будуть фінансуватися у рамках пілотних проектів.

Верховна Рада ухвалила 19 жовтня низку законопроектів, необхідних для реалізації медичної реформи. Один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327). Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.