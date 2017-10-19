Реформована система охорони здоров’я в Україні буде схожа на канадську – посол

Міжнародна спільнота підтримала реформування системи охорони здоров’я в Україні, закріплене у відповідному законопроекті, що уможливлює фінансування реформи.Він був схвалений Верховною Радою в остаточному читанні в четвер.

Медична система на основі «єдиного платника, побудована навколо інтересів пацієнтів, фінансована із загальнодержавних податків, наближує Україну до таких систем, як у Канаді, які покращують громадське здоров’я», – написав у Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук, коментуючи результати голосування.

Посольство США в Україні та посольство Італії наголосили на підтримці реформи з боку країн «Групи семи».

«Як і в квітні, посли G7 засвідчують свою підтримку реформи охорони здоров’я і закликають парламент схвалити закон, що гарантуватиме якісну охорону здоров’я в Україні», – заявило посольство США у Twitter.

«Посли G7 засвідчують підтримку реформи охорони здоров’я, наголошуючи на спільній квітневій заяві, що закликає Раду ухвалити це законодавство», – написав посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Реформа допоможе подолати корупцію, йдеться в квітневій заяві «Групи семи»: «Ми переконані, що ухвалення цього плану, який визначає державні гарантії для фінансування страхових медичних послуг та ліків через національну службу здоров’я України є ознакою того, що Україна готова і віддана просуванню вперед на шляху життєво важливих реформ в охороні здоров’я та подоланні корупції».