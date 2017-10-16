Не можна ще 26 років незалежності говорити про проблеми в медицині – Сисоєнко

Завтра, 17 жовтня Верховна Рада розглядатиме медичну реформу – запропонований урядом законопроект № 6327. Критики документа вважають, що він кине Україну «у вир корупції» й порушить конституційну норму про безкоштовність меддопомоги. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від «Опозиційного блоку» Ігор Шурма. Натомість прихильники винесених на обговорення нововведень стверджують, що вони дозволять скерувати фінансування з лікарень, в яких бракує пацієнтів, на оплату дійсно затребуваних медпослуг. При цьому жодного порушення Конституції не відбудеться, переконує зокрема парламентар від «Самопомочі» Ірина Сисоєнко.

З усіх реформ України саме медична спричинила найбільш палке обговорення серед депутатів, стверджував спікер парламенту Андрій Парубій.

Депутат від «Опозиційного блоку», член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ігор Шурма впевнений, що законопроект про медреформу № 6327 не забезпечує повноцінну реформу медичної галузі, а лише запроваджує механізми фінансування медичних закладів, якому бракує «стратегічного бачення».

«На сьогоднішній день є спроба створити Національну службу охорони здоров'я, яка буде одноосібно розпоряджатися ста мільярдами гривень, виданими на фінансування цієї галузі», – стверджує він. Крім того, Шурма вбачає в законопроекті низку порушень: зокрема, 49-ї статті Конституції України, яка гарантує громадянам безкоштовне медичне обслуговування. Аргумент, що фактично українці сьогодні не лікуються безкоштовно, депутат вважає непереконливим.

«Говорити, що в нас на сьогоднішній день все за гроші – то треба говорити до тих, від кого це залежить. І оцей законопроект 6327, який нам пропонують, свідомо кидає у вир корупції та незадовільного фінансування», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Оцей законопроект 6327, який нам пропонують, свідомо кидає у вир корупції та незадовільного фінансування

Народний депутат від «Самопомочі» та заступниця голови парламентського ​комітету з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко нагадує: ані попередня влада, ані будь-яка інша за роки незалежності не взялася реформувати систему охорони здоров’я, успадковану від СРСР.

«У тому стані, в якому медицина та система охорони здоров'я є в нашій державі, гірше вже бути не може. Не можна ще 26 років лише говорити і розповідати, якою має бути медицина», – впевнена вона.

Сисоєнко погоджується із тим, що законопроект був поданий урядом із певними вадами, але запевняє, що профільний комітет їх виправив.

«Майже 900 поправок надійшло до цього законопроекту, ми його системно доопрацювали, повністю скасували співоплату для громадян України і зберегли, що виключно держава стовідсотково буде оплачувати за обсяги медичної допомоги в медичних закладах України», – пояснює вона.

У тому стані, в якому медицина та система охорони здоров'я є в нашій державі, гірше вже бути не може

Депутат пояснює, що медична реформа якраз-таки забезпечує виконання 49-ї статті Конституції:

«Ми доопрацювали законопроект, щоб не лише медична допомога екстренна, паліативна, але в тому числі й другий рівень медичної допомоги, третій рівень, лікування дітей до 16 років, пологи – все це має оплачуватись коштами державного бюджету», – перелічує вона.

Другий рівень, за словами парламентарки, включає в себе надання медичної допомоги в районних та міських лікарнях, третій – в інститутах та академіях медичних наук та обласних медичних закладах.

«Кошти не просто мають іти за пацієнтом, кошти мають іти в ті лікарні, куди звертаються пацієнти, там, де їм надається медична допомога. Це і є філософією і сутністю того законопроекту – змінити принцип витрачання бюджетних коштів», – каже Сисоєнко.

Крім фінансування медичних послуг, які покриває держава, потрібні бюджетні кошти й на те, щоб погасити заборгованості перед працівниками галузі, додає вона.

«Заборгованість перед лікарями складає чотири мільярди гривень. Майже 4,5 мільярди гривень були розподілені минулого тижня, але я вважаю, що заборгованість в 4,5 мільярди – це маленька частина, і продовжую вимагати, щоб і інші суми були знайдені в державному бюджеті», – стверджує депутатка.

За словами виконавчого директора благодійного фонду «Пацієнти України» Ольги Стефанишиної, законопроект №6327, потрібно якомога швидше ухвалити ще й тому, що наразі, за її твердженням, держава платить за лікарні, які не працюють.

«Такого сорому, вибачте, нема вже майже в жодній країні. Те, що ми витрачаємо такі мізерні кошти, які маємо, на те, щоби утримувати лікарні, в яких пацієнти не обслуговуються, це дуже неправильно, м’яко кажучи, – впевнена Стефанишин, однак додає, що ситуації має зарадити електронний реєстр: – Я знаю, що декілька лікарень, 400, здається, вже підключилися до системи e-Health».

Такого сорому, вибачте, нема вже майже в жодній країні

За проектом бюджету-2018, на охорону здоров’я планується витратити трохи менше ніж 114 мільйонів гривень. Водночас фінансово-економічне обґрунтування законопроекту передбачає, що наступного року медична галузь має отримати понад 214 мільйонів.

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