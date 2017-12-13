Ліки в Україні стануть дешевшими, а українські виробники отримають шанс продавати ліки в Європі – Супрун

Подолання корупції, введення електронних реєстрів та спрощення реєстрації на імпортні ліки – все це покликано надати доступ українцям до дешевших і якісніших ліків.

«Перейшовши на закупівлі ліків через міжнародні організації, ми вже змогли знизити ціни на 38%», – наголосила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Переведення реєстрів в електронну форму дозволяє зменшити зловживання. «Важко обдурити електронну систему», – відзначила Супрун.

Електронна система виявила, що існує не 250 тисяч, а 170 тисяч таких пацієнтів. Різниця в кількості інсуліну – на півмільярда гривень

Вона навела приклад введення реєстру інсулінозалежних пацієнтів. «До того ми мали все на папері – лікарі писали списки пацієнтів, – сказала Супрун. – Зараз лікарі в електронному реєстрі вносять інформацію про пацієнтів і про те, коли вони дають їм рецепт на отримання інсуліну. Електронна система виявила, що існує не 250 тисяч, а 170 тисяч таких пацієнтів. Різниця в кількості інсуліну – на півмільярда гривень».

Робота програми «Доступні ліки» показала, що знизити ціни на ліки – реально. «Учасники-виробники медикаментів погодились на ціну, передбачену програмою, яка була на 34% менше, ніж ціна раніше. Ми їх запитали, чому вони мали такі високі ціни, і отримали відповідь: ніхто з нами ніколи не розмовляв і не просив знизити ціни», – наголосила Супрун.

Водночас нещодавнє дослідження «Центру протидії корупції» виявило, що регіональні онкодиспансери та державні установи закуповують ліки до 400% дорожче, ніж міжнародні організації, що може свідчити про те, що корупція піднімає голову на регіональному рівні.

Спрощена система реєстрації в Україні тих ліків, які вже пройшли відповідну реєстрацію в США, Європі, Австралії, Канаді та Японії має покращити доступ пацієнтів до інноваційних ліків, надати більш широкий вибір.

«Що спрощується? Ліки, які вже пройшли експертизу та клінічні випробування в Штатах, мали знову проходити все те саме в Україні. Це забирало від 3 місяців до 2 років для реєстрації. Сподіваємось, це дозволить пацієнтам мати доступ до більш якісних ліків і більшої кількості ліків, щоб вони не мусили везти ліки чемоданами, бо в Україні ці ліки неможливо купити», – наголосила Супрун.

В Україні зараз зареєстровано приблизно 15 тисяч ліків, тоді як в Німеччині – 42 тисячі, наголосила Супрун. Понад 70% зареєстрованих ліків є українського виробництва, що, на переконання Супрун, є великим показником.

Для українських виробників ліків, спрощена реєстрація низки імпортних ліків означатиме більшу конкуренцію, однак в результаті українські виробники можуть отримати більший доступ до ринків Європи.

Наша ціль – продавати українські ліки в Європі. Ми зробили перший крок

«Це – перший крок до того, щоб за кордоном визнавали нашу реєстрацію. Наша ціль – продавати українські ліки в Європі. Ми зробили перший крок і чекаємо, щоб партнери відкрили свій ринок», – заявила Уляна Супрун.