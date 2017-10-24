Супрун: показники вакцинації від поліомієліту зростають, але цього недостатньо

Показники вакцинації від поліомієліту в Україні зростають, але цього недостатньо для надійного захисту, заявила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Дуже важливо, щоби зараз кожен департамент та управління охорони здоров’я разом із МОЗ працювали не лише над роз’ясненням важливості вакцинації, але й над повною забезпеченістю вакцинами», – написала Супрун.

Вона наголосила, що вакцинація від поліомієліту безпечна й ефективна, оскільки потрапляє до лікарень після тривалих досліджень. Супрун додала, що багато інфекцій, яким можна запобігти за допомогою вакцинації, спричиняють хворобу, що вимагає тривалого й дорогого лікування.

«Часто наслідки хвороби залишаються на все життя – за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 200 людей, які хворіють на поліомієліт, в однієї настане невідворотний параліч ніг. Натомість держава дає можливість безкоштовно отримати щеплення від найбільш небезпечних вакцинокерованих хвороб», – підкреслила Супрун.

У серпні Міністерство охорони здоров’я України опублікувало статистику, відповідно до якої за перші три місяці 2017 року щеплення проти поліомієліту отримали 13,9% дітей віком до 1 року.

24 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.