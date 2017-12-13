Супрун про «свою відставку»: не дочекаєтеся

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заперечує інформацію про наміри піти у відставку.

«Інформація, яку поширюють у медіа про мою заяву на відставку, – брехня. Не дочекаєтесь», – написала Супрун у Facebook.

Уляна Супрун обіймає посаду виконувача обов’язків голови Міністерства охорони здоров’я від серпня 2016 року.

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