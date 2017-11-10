Кабінет міністрів призначив Янчука державним секретарем МОЗ

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 8 листопада призначив Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров’я.

Янчука призначили держсекретарем відомства строком на п’ять років і з випробувальним терміном на три місяці.

11 жовтня призначити Янчука рекомендувала Комісія з питань вищого корпусу державної служби. На той момент він був одним із членів цієї комісії й заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради України. При цьому Янчук не брав участі в голосуванні стосовно своєї кандидатури.

Виконувач обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун тоді привітала рішення конкурсної комісії.

У грудні 2016 року на посаду держсекретаря Міністерства охорони здоров’я рекомендували Наталію Шолойко. Тоді Супрун виступила проти такого призначення, заявивши, що Шолойко «не може обіймати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім’я фігурує в корупційних схемах».

Янчук як член Комісії з питань вищого корпусу державної служби, за даними програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший», був серед тих, хто поставив найвищі бали Олексієві Савченку, нині голові Миколаївської обласної державної адміністрації, під час конкурсу на цю посаду в жовтні 2016 року.

При цьому Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок, зокрема десятків помилок у тексті державною українською мовою, і при цьому склав тест із 40 запитань за дуже короткий час – усього за шість хвилин, тобто щонайменше в 5 разів швидше, ніж найближчий конкурент.

Посади державних секретарів міністерств були запроваджені новим законом про державну службу як один із головних елементів реформи держслужби. Це найвища посадова особа з числа державних службовців міністерства, що підзвітна й підконтрольна міністрові, забезпечує діяльність міністерства, стабільність і наступність у його роботі, організовує поточну роботу, пов’язану зі здійсненням повноважень міністерства. При цьому при зміні міністрів державні секретарі залишаються на посадах.