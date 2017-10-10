Конкурсна комісія рекомендувала призначити держсекретарем МОЗ свого члена Янчука

Комісія з питань вищого корпусу державної служби порекомендувала Кабінетові міністрів України призначити державним секретарем Міністерства охорони здоров’я Артема Янчука – одного з членів цієї комісії, нині заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України.

Сам Янчук не брав участі в голосуванні про це рішення.

Виконувач обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун привітала це рішення конкурсної комісії.

«Ми дякуємо за проведення прозорого конкурсу і переможця без конфлікту інтересів. Сподіваємося на конструктивну співпрацю і чекаємо на поповнення команди МОЗУ!» – написала вона у фейсбуці.

Наталія Шолойко, яка була рекомендована на цю ж посаду у грудні 2016 року, а після відмови Кабміну призначити її балотувалася нині на цю ж посаду знову, цього разу не пройшла відбору.

Тоді Супрун виступила проти такого призначення, заявивши, що Шолойко «не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім’я фігурує у корупційних схемах». По тому вона повідомила, що «через ризик виникнення конфлікту інтересів і великий суспільний резонанс навколо призначення Наталії Шолойко державним секретарем МОЗ уряд ухвалив рішення переоголосити конкурс на цю посаду», бо в разі призначення в неї могла виникнути «суперечність між її приватним інтересом і службовими повноваженнями».

Тим часом Артем Янчук як член Комісії з питань вищого корпусу державної служби, за даними програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», був серед тих, хто поставив найвищі бали Олексієві Савченку, нині голові Миколаївської обласної державної адміністрації, під час конкурсу на цю посаду в жовтні 2016 року. При цьому Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок, зокрема десятків помилок у тексті державною українською мовою, і при цьому склав тест із 40 запитань за дуже короткий час – всього за шість хвилин, тобто щонайменше у 5 разів швидше від найближчого конкурента.

Після розголосу в цій справі комісія змінила й ускладнила правила допуску журналістів до зйомок перебігу конкурсів, а також перестала публікувати результати письмового тестування кандидатів на державні посади.

Посади державних секретарів міністерств були запроваджені новим законом про державну службу як один із головних елементів реформи держслужби. Це найвища посадова особа з числа державних службовців міністерства, що підзвітна і підконтрольна міністрові, забезпечує діяльність міністерства, стабільність і наступність у його роботі, організовує поточну роботу, пов’язану зі здійсненням повноважень міністерства. При цьому при зміні міністрів державні секретарі залишаються на посадах.