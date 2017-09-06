Уряд відмовився призначати держсекретарем МОЗ Шолойко, буде новий конкурс – Супрун

Кабінет міністрів України відмовився призначити на посаду державного секретаря Міністерства з охорони здоров’я заступника директора з реєстрації та фармаконагляду держпідприємства «Державний експертний центр» Наталію Шолойко, повідомляють у МОЗ.

«Через ризик виникнення конфлікту інтересів і великий суспільний резонанс навколо призначення Наталії Шолойко державним секретарем МОЗ, урядом було ухвалене рішення переоголосити конкурс на цю посаду», – прокоментувала це рішення в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Як повідомили у МОЗ, секретаріат Кабміну провів спеціальну перевірку кандидатки через Національне агентство державної служби. За результатами перевірки ДФС «встановила факт надання останньою недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, зокрема виявлено розбіжності в інформації про загальну суму сукупного доходу Наталії Шолойко та членів її сім’ї – декларантом зазначені менші суми доходів», йдеться в документі.

Як додали у МОЗ, за поясненнями НАЗК у разі призначення Наталії Шолойко на посаду державного секретаря міністерства в неї може виникнути «суперечність між її приватним інтересом і службовими повноваженнями».

У грудні минулого року комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів України призначити державним секретарем Міністерства охорони здоров’я Наталію Шолойко, яка є заступником директора з реєстрації фармаконагляду державного підприємства «Державний експертний центр».

Керівник МОЗ Уляна Супрун розкритикувала результати конкурсу.