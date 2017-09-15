Пенсійна система України близька до краху – ранковий ефір Радіо Свобода

Як Кабмін бачить фінансову політику України наступного року?;

Пенсійна система України близька до краху?;

Через відсутність утилізації Україна «потопає» в отруйному смітті.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко та політичний експерт Валерій Клочок; заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір та народний депутат («БПП») Юрій Соловей; еколог Ольга Мелень-Забрамна та еколог Алла Войціховська.