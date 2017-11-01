МОЗ: цього року держава зможе повністю забезпечити лікування хворих на рак крові

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що цього року держава зможе повністю покрити потребу у лікуванні для хворих на хронічний мієлолейкоз.

Як повідомляє прес-служба міністерства, ПРООН вдалося закупити Іматиніб – головний препарат для лікування хронічних мієлолейкозів – за наднизькою ціною, економія бюджетних коштів склала 11 мільйонів гривень.

За даними МОЗ, обсяги закупівель дозволять забезпечити необхідним препаратом близько 1100 людей.

«Здорова конкуренція на торгах і авторитет міжнародних організацій дають змогу закуповувати препарати за найвигіднішими цінами. І головне тут – не економія в грошах, а можливість забезпечити лікуванням більшу кількість пацієнтів, – заявила виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що заощадженням можна буде пролікувати більше пацієнтів, хворих на мукополісахаридоз, хворобу Гоше, легеневу гіпертензію.

За даними МОЗ, державне фінансування дозволяло охопити лікуванням до 35-50% від потреби хворих на мієлолейкоз, які приймають Іматиніб.

«Це вперше держава закупила ліки на 100% від потреби групи онкохворих дорослих пацієнтів. Я пам’ятаю, як мене шокувала вартість лікування, коли я дізнався про свій діагноз – хронічний мієлоїдний лейкоз», – сказав директор Благодійного Фонду «Крапля крові» Іван Зеленський.

При цьому він зауважив, що через відсутність єдиного реєстру пацієнтів не всіх хворих враховано під час прорахунку потреби.

За даними дослідження Національного інституту раку, чоловіки найчастіше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.

Щороку онкологи реєструють понад 130 000 нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни, причому кількість жінок і чоловіків, яким щороку ставлять цей діагноз, суттєво не відрізняється: 388 чоловіків та 359 жінок на 100 тисяч населення у 2014 році.