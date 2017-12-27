Протестувальники у Косові зібрали майже 300 краваток та розвісили їх на огорожі довкола будівлі уряду. Це сталося після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай заявив, що збирається подвоїти свою заробітну плату, яка складає 1300 євро, аргументуючи це тим, що потребує більше грошей для свого гардеробу, позаяк гарно одягатися є частиною його роботи. Харадінай сказав місцевим ЗМІ: «Я повинен купити собі краватку, я повинен купити сорочку… Я повинен дотримуватися рівня відповідальності». Ці його висловлювання швидко поширилися. У підсумку прем’єрові на знак протесту пожертвували майже 300 краваток різних кольорів та викройок, а також декілька сорочок.