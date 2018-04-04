Супрун заявила, що не збирається у відставку

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що у відставку не збирається. Так перед засіданням уряду 4 квітня вона прокоментувала рішення Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, що підтримав проект постанови про її звільнення з посади.



«Це найкраща реклама, що наша реформа йде в правильному напрямку», – сказала Уляна Супрун.



Супрун вважає, що ситуація з рішенням комітету не матиме швидкого продовження.



3 квітня Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади.