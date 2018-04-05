Керівник МОЗ Супрун розповіла, чому приходила на суд щодо активіста Бубенчика

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що приходила на судове засідання щодо активіста Майдана Івана Бубенчика, оскільки знайома з ним, і вважає ситуацію навколо активіста несправедливою. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Я його знаю через те, що він співпрацював з командою «Вавілон-XIIІ», коли вони робили один з своїх фільмів. Я думаю, що це дуже несправедливо і неправильно, щ його заарештували за його дії під час Майдану…але не засудили, не заарештували тих, хто застрелив, покалічив майданців. З боку «беркутівців», МВС з них майже нікого не взяли в суд, я думаю це неправильно, що прокуратура і МВС зараз на ньому (Бубенчика –ред.) зосереджуються», – розповіла вона.

Ввечері 3 квітня суд почав розглядати запобіжного заходу для Івана Бубенчика. Йому повідомили про підозру у вбивстві двох правоохоронців і замаху на вбивство.

4 квітня генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод. Він заявив, що вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, і чекає «остаточного об’єктивного рішення» щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика.

5 квітня прокуратура відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Івана Бубенчика.

Ще у 2016 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Повне інтерв’ю з Уляною Супрун читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться у програмі «Ваша Свобода» на телеканалі «Еспресо» о 15:30.