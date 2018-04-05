ГПУ: підозра Бубенчику є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою

Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, яка відучора призначена керівником групи прокурорів у справі активіста Майдану Івана Бубенчика, вважає, що раніше повідомлена підозра є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою.

«Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшла до висновку, що попередня кваліфікація дій Бубенчика є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для висунення особі таких тяжких звинувачень», – сказала заступник генпрокурора Анжела Стрижевська.

Сьогодні Печерський райсуд Києва задовольнив заяву прокуратури про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для активіста Майдану Івана Бубенчика.

У ході засідання сторона обвинувачення також заявила про зміну раніше повідомленої Бубенчику підозри. Його підозрювали у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

Захист і Бубенчика запросили сьогодні в прокуратуру для вручення нової підозри.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод. Він заявив, що вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, і чекає «остаточного об’єктивного рішення» щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика.

19 лютого 2016 року прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків