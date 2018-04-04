Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, змінив групу прокурорів

Генеральний прокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів, що розслідує епізод щодо активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

За його словами, цю групу прокурорів очолить заступник генпрокурора Анжела Стрижевська.

«Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції гідності І. Бубенчика, яку визначили працівники департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Луценко додав, що протягом дня чекаю «остаточного об’єктивного рішення» щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика, визначення його статусу в провадженні, а також запобіжного заходу, який можливо застосувати до нього.

Департамент спецрозслідувань Сергія Горбатюка розслідує «справи Майдану».

Печерський райсуд Києва розглядає запобіжний захід для активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

19 лютого 2016 року Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.