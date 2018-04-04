Суд відновив засідання щодо активіста Бубенчика

Печерський райсуд Києва відновив розгляд запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика.

Ввечері 3 квітня суд відклав розгляд запобіжного заходу для Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

У ході засідання 3 квітня сторона захисту оголосила відвід судді. Він оголосив перерву в засіданні. Згодом стало відомо, що розподіл судді, який буде розглядати відвід, відбуватиметься 4 квітня.

19 лютого 2016 року Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

Раніше прокурор Олексій Донський повідомив про два провадження, які стосуються постраждалих силовиків: провадження за фактом убивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів, а також інше, що стосується високопосадовців, які підозрюються у незаконних діях щодо проведення «антитерористичної операції» 18 лютого 2014 року, внаслідок чого постраждали як протестувальники, так і правоохоронці.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули. У департаменті спецрозслідувань розповідають, що за чотири роки у «справах Майдану» ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру, але реально відбуває покарання тільки 1 людина.