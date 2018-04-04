Справа Бубенчика: вибіркове правосуддя чи справедливість?

4 квітня суд продовжить обирати запобіжний захід активісту Івану Бубенчику, звинуваченому у вчиненні під час подій Майдану вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство. Ця справа вже набула широкого резонансу в суспільстві. І якщо одні наполягають, що вона є свідченням вибірковості правосуддя, інші наголошують: винятків не повинно бути ні для кого і Бубенчика необхідно покарати.

«Вбивцю «беркутівців» знайшли, а вбивць протестувальників ніяк не знайдуть», – так новину про порушення справи щодо Івана Бубенчика зустріли у соцмережах.

«Можливо, спочатку варто довести справу до завершення щодо тих, хто вбивав мирних протестувальників, а потім говорити про правову відповідальність тих, хто оборонявся?» – запитує волонтер Семен Кабакаєв, маючи на увазі відсутність результатів щодо, зокрема, екс-президента-втікача Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-першого віце-прем’єра Сергія Арбузова та співробітників спецпідрозділу «Беркут».

Він також вважає, що «якби не такі, як Іван», у 2014-му українці могли б опинитися в «Мало-» чи «Новоросії».

Про те, що дії Бубенчика вберегли Україну від подальшого президенства Януковича та правління його команди пише і журналіст Євген Якунов.

«Ви теж були на Майдані? Янукович, Захарченко, Пшонка передають нам вітання. Через Юрія Луценка та Арсена Авакова», – іронізує народний депутат Єгор Соболєв.

«Ну бодай якийсь результат, погодьтесь. «Посадили?», – «Посадили». «За злочини на Євромайдані?» – «За злочини на Євромайдані!». Все сходиться, мужики», – пише блогер Сергій Наумович.

Тим часом політолог Петро Олещук припускає, що справа Бубенчика може стати єдиною, в результаті якої когось посадять за підсумками розслідувань справ Майдану:

Тест для суспільства

Справа Бубенчика – своєрідний маркер на реакцію суспільства, пишуть у соцмережах. За її відсутність, переконують, на громадян можуть очікувати неприємні наслідки у вигляді масових посадок:

Найперше, вважають користувачі, це стосуватиметься «активних націоналістів»:

А от волонтер Ліза Богуцька у своїх прогнозах розширює цей спектр до «всіх, хто стояв на Майдані та захищав батьківщину», а також тих, хто «відмовився від російського громадянства і чинив спротив окупантам».

«Дякуйте, що не прислухалися до ще одного «великого волонтера» і не почали усіх розстрілювати. Здавалося б уже дно, аж ні...ще летимо», – пише підприємець з Тернополя Сергій Лупійчук.

Сядуть усі?

Водночас частина користувачів особливу увагу акцентує саме на майбутньому учасників Майдану. Це робить, зокрема, журналіст Айдер Муждабаєв:

Того, що усіх майданівців можуть звинуватити у держперевороті, побоюється й бізнесмен Ігор Колесник.

«Тобто, за юридичною логікою, якщо Бубенчик винен, то і ми всі, майданівці, в більшій чи меншій мірі, теж винні: як мінімум – злісна непокора правоохоронним органам», – пише він.

«Бубенчику зараз шиють статтю за замах на вбивство за змовою з групою осіб. Я – не юрист, але під «групою осіб можна розуміти всіх, хто був на Майдані», – ​твітить користувач під ніком Duncan MacLeod UA.

Журналіст Сергій Смальчук тим часом зауважує, що під підозрою мають також опинитися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та сам президент Петро Порошенко:

«Ну, бо це ж завдяки таким, як Іван, вони прийшли до влади. Значить, як мінімум, – співучасники, чи не так?» – ставить він риторичне запитання.

А от народний депутат Володимир Парасюк стверджує, що «ми всі тепер злочинці». Він також вважає, що головне питання у справі Бубенчика полягає не в тому, стріляв він чи не стріляв, а у відсутності відповідальності для причетних до вбивства Небесної сотні:

Бубенчик-контрреволюція

Користувачі соцмереж також пишуть про те, що справа Бубенчика – це контрреволюційний хід нинішньої влади.

«Бубенчик це – не контрреволюція «ригів». Бубенчик це – контрреволюція колишніх революціонерів, які тепер стали владою»,– пояснює журналіст Сергій Руденко.

«Це все одно, що судити радянського солдата за те, що він вбивав фашистських загарбників під час Другої світової війни», – вважає користувач Twitter під ніком borusrd‏.

«Контрреволюціє пожирає своїх героїв», – підсумовує волонтер Юрій Касьянов.

Влада тікає з рук?

Серед іншого, є думки і про те, що справа Бубенчика може негативно позначитись на рейтингу влади.

«Це – важливий крок до втрати не лише влади нинішнім істебліщментом», – припускає журналіст Михайло Ганницький.

«Щось мені підказує, що це Бубенчик може стати для декого останнім дзвіночком», – прогнозує блогер Сергій Іванов.

​Виправдати не можна?

Водночас інших реакцій на порушення справи щодо Бубенчика теж вистачає.

«Зараз виправдаємо Бубенчика – завтра Безлера чи ще якогось «сєпара», який катував та вбивав людей у «ДНР», – пише Twitter-користувач під ніком aqua minerale.

Схожої думки і Дмитро Сімагін:

«А хіба в нас скасували вже розслідування вбивства будь-якого громадянина України? А, цей хріновий якийсь, не порушуй справи. А, цей нормальний, розслідуй. Ви що, друзі, береги втратили?», –цікавиться у своєму Twitter-акаунті юзер Wendy Донецьк.

Закон має бути один для всіх, наголошує Сергій Лагойко:

​Винятків не повинно бути ні для кого, підкреслює Павло Рудобаба:

Такої ж думки і Петро Латишев:

І не варто прикриватися статусом майданівця, зауважує Олександр Коваленко:

«Тобто вбивство співробітника поліції розслідувати не треба? Цікава логіка», – дивується Олександр Бакалинський.

​«Якщо виправдають одного вбивцю, тому що вбивав з «гарними намірами», то завтра можна буде виправдати будь-кого, хто вдягне вишиванку і з криками «Слава Україні!» почне розстрілювати людей», – застерігає Patrick Harit.

Львів’янин Іван Бубенчик раніше запевняв, що він стріляв по «беркутівцях» під час протестів на Майдані у кінці лютого 2014 року для того, щоб «деморалізувати силовиків». У ГПУ кажуть, що його слова суперечать встановленим фактам. 19 лютого 2016 року Генпрокуратура вже викликала його на допит, але тоді він не з'явився до слідчого.

Наразі прокурори заявляють про намір клопотати про тримання активіста Івана Бубенчика під вартою.

У департаменті спецрозслідувань розповідають, що за чотири роки у «справах Майдану» ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру, але реально відбуває покарання тільки 1 людина.