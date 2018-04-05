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05 Квітень 2018, Київ 15:14
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Прокуратура відкликала клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика (відео)

Прокуратура відкликала клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика (відео)
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Печерський районний суд міста Києва задовольнив заяву прокуратури про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для активіста Майдану Івана Бубенчика. У ході засідання сторона обвинувачення заявила про зміну повідомленої раніше Бубенчику підозри. Прокуратура звинувачувала Бубенчика у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство. Заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що аргументи в попередній підозрі були не переконливі. 5 квітня Іван Бубенчик має з’явитися до Генеральної прокуратури України, аби отримати нову підозру.

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