Печерський районний суд міста Києва задовольнив заяву прокуратури про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для активіста Майдану Івана Бубенчика. У ході засідання сторона обвинувачення заявила про зміну повідомленої раніше Бубенчику підозри. Прокуратура звинувачувала Бубенчика у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство. Заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що аргументи в попередній підозрі були не переконливі. 5 квітня Іван Бубенчик має з’явитися до Генеральної прокуратури України, аби отримати нову підозру.